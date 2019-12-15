В ДТП под Черниговом погибли три человека, еще трое в больнице
В ДТП под Черниговом погибли три человека, еще трое в больнице
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
"Нафтогаз" озвучил цену на газ для населения в январе 2020
"Нафтогаз" озвучил цену на газ для населения в январе 2020
Суд арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета Юлию Кузьменко
Суд арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета Юлию Кузьменко
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
В Харьковской области ребенку в школе оторвало палец петардой
В Харьковской области ребенку в школе оторвало палец петардой
Россия до сих пор не может поверить, что проиграла Украине в газовом споре, - Резников
Россия до сих пор не может поверить, что проиграла Украине в газовом споре, - Резников
Суд арестовал главного подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Андрея Антоненко
Суд арестовал главного подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Андрея Антоненко
Зеленский назвал пять составляющих "формулы будущего" Украины
Зеленский назвал пять составляющих "формулы будущего" Украины
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Николаеве возле придорожного кафе умерли двое дальнобойщиков, еще трое - в больнице

Продукты и алкоголь из кафе взяли на экспертизу.

В Николаеве возле придорожного кафе умерли двое дальнобойщиков, еще трое - в больнице
Четверо людей отравились угарным газом во Львовской области
Фото: http://www.nrcu.gov.ua/

В Николаеве возле придорожного кафе умерли двое дальнобойщиков, еще трое попали в больницу. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Инцидент произошел в субботу, 14 декабря, около 20 часов.

"В полицию поступило сообщение от врачей, что в микрорайоне Варваровка по ул. Одесское шоссе умер 54-летний дальнобойщик. В его грузовом автомобиле был обнаружен мертвым и его 38-летний напарник", - говорится в сообщении.

Также скорая забрала еще трех дальнобойщиков: 33, 38 и 57 лет, один из них в тяжелом состоянии. Они являются жителями Винницкой и Черниговской областей.

Предварительно со слов свидетелей установлено, что мужчины употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе. Образцы продуктов питания и спиртных напитков правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Согласно процедуре уголовное дело открыли по статье ст. 115 УК "Умышленное убийство".

Напомним, ранее в Николаеве на заправке нашли застреленными троих людей.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также