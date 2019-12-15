В Николаеве возле придорожного кафе умерли двое дальнобойщиков, еще трое - в больнице

Продукты и алкоголь из кафе взяли на экспертизу.

В Николаеве возле придорожного кафе умерли двое дальнобойщиков, еще трое попали в больницу. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Инцидент произошел в субботу, 14 декабря, около 20 часов.

"В полицию поступило сообщение от врачей, что в микрорайоне Варваровка по ул. Одесское шоссе умер 54-летний дальнобойщик. В его грузовом автомобиле был обнаружен мертвым и его 38-летний напарник", - говорится в сообщении.

Также скорая забрала еще трех дальнобойщиков: 33, 38 и 57 лет, один из них в тяжелом состоянии. Они являются жителями Винницкой и Черниговской областей.

Предварительно со слов свидетелей установлено, что мужчины употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе. Образцы продуктов питания и спиртных напитков правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Согласно процедуре уголовное дело открыли по статье ст. 115 УК "Умышленное убийство".

Напомним, ранее в Николаеве на заправке нашли застреленными троих людей.