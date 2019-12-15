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УПЦ КП отрицает свою юридическую ликвидацию

Киевская патриархия считает, что глава ПЦУ незаконно внес изменения в Единый реестр.

УПЦ КП отрицает свою юридическую ликвидацию
Фото: glavred.info

Украинская православная церковь Киевского патриархата заявила, что не является юридически ликвидированной, о чем накануне сообщил глава ПЦУ митрополит Епифаний. 

В заявлении юридического отдела УПЦ КП указано, что "предстоятель другой церкви - ПЦУ, отделенной от УПЦ КП" с помощью госслужащих Минкульта внес изменения в Единый госреестр юридических лиц, что, по мнению, Киевской патриархии, является незаконным.

"Заявляем, что никакого отношения к внесению указанной информации в Единый государственный реестр юридических лиц религиозная организация «Киевская Патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата» не имеет. Ни ней, ни ее основателем - Поместным Собором, решение о прекращении [регистрации] не принималось", - говорится в заявлении.

В УПЦ КП отметили, что по состоянию на 14 декабря их официально не проинформировали о прекращении регистрации.

"Никакие решения, направленные на лишение прав на свободу совести граждан Украины, которые ассоциируют себя с Киевским Патриархатом, способом избавления церкви от ее религиозного центра - выполняться не будут", - сказано в заявлении.

Напомним, 14 декабря на соборе Православной церкви Украины в Киеве предстоятель Епифаний объявил о юридической ликвидации УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. 

На сайте Минюста указано, что регистрация Киевской патриархии как юридического лица прекращена от 13 декабря 2019 года.

Отметим, УПЦ КП должна была прекратить существование в связи с созданием поместной Православной церкви Украины 15 декабря 2018 года.

Однако 20 июня 2019 года "собор" УПЦ Киевского патриархата, созванный почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом, отменил решение о роспуске Киевского патриархата и отказался от Томоса об автокефалии. После этого ПЦУ отобрала у Филарета Киевскую патриархию.

После этого УПЦ КП обратилась в суд с требованием отменить ликвидацию патриархата.

4 сентября 2019 года Окружной админсуд Киева приостановил ликвидацию УПЦ КП.

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