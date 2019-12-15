​В понедельник в Киеве без осадков, до +9 градусов

16 декабря в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +7…+9 градусов.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +6…+13 градусов.
В Карпатах без осадков, температура ночью -4…+1 градус, днем +1…+6 градусов.
В Моршине без осадков, температура ночью +2…+4 градусав, днем +10…+12 градусов.
В Трускавце без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +9…+11 градусов.
В Сваляве без осадков, температура ночью +1…+3 градуса, днем +9…+11 градусов.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +3…+10 градусов.
В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем +3…+9 градусов.
На востоке Украины переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +3…+8 градусов.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +7…+13 градусов, в Запорожской области +4…+9 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +8…+13 градусов.
В Ялте без осадков. Температура ночью +2…+4 градуса, днем +10…+12 градусов.