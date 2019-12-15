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В Днепре Mercedes столкнулся с электроопорой, задел внедорожник Toyota и загорелся. Об этом сообщили в ГосЧС области.

ДТП произошло в воскресенье, 15 декабря, около 5 утра.

"Легковой автомобиль Mercedes-Е 200 совершил столкновение с электроопорой, после чего задев внедорожник Toyota, он загорелся. До приезда спасателей водитель автомобиля Mercedes-Е 200 был извлечен из автомобиля свидетелями ДТП", - говорится в сообщении.

По данным местного издания Информатор, Merсedes двигался по Набережной Победы в сторону Сичеславской Набережной. Подъезжая к Мерефо-Херсонскому мосту, он въехал в электроопору и снес ее. Следом в Merсedes въехала Toyota.

Mercedes сгорел дотла. Водитель погиб на месте.

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранительные органы.

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