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На Донбассе впервые после саммита "нормандской четверки" погиб военный

Боевики в субботу использовали минометы, гранатометы и пулеметы.

На Донбассе впервые после саммита "нормандской четверки" погиб военный
Фото: http://www.mobilmusic.ru

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло пять обстрелов.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

Российские боевики использовали для обстрелов минометы калибра 82 мм, гранатометы разных систем и пулеметы крупного калибра. Также работали снайперы.

Стрельба велась возле Песков, Авдеевки, Павлополя, Новолуганского и Зайцево.

В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один ранен.

Это первый погибший солдат после саммита "нормандской четверки", который проходил 9 декабря в Париже.

Напомним, что 9 декабря, в день переговоров, в результате подрыва на взрывном устройстве погибли трое военных: младший сержант Андрей Войтович, младший сержант Виктор Прусский и старший солдат Сергей Сирота.

О том, как изменилось количество обстрелов и потерь сил ООС за время "режима тишины", читайте в материале LB.ua "Чи дійсно перемир'я впливає на кількість загиблих військових".

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