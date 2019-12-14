Банда грабителей открыла стрельбу по полиции во время нападения в Киевской области

В Киевской области полиция задержала банду грабителей во время нападения на дом предпринимателя. Об этом сообщили в Нацполиции.

Инцидент произошел в пятницу, 13 декабря, около 19 часов в селе Киево-Святошинского района.

"Подозреваемые проникли в дом местного предпринимателя, чтобы завладеть его имуществом. Нападавшие имели оружие, которое впоследствии применили, лицо скрывали под балаклавами, а одеты были в специальные тактические костюмы ", - говорится в сообщении.

Сотрудники криминальной полиции и бойцы КОРДа прибыли на место происшествия, когда злоумышленники еще не успели сбежать. Грабители открыли стрельбу по полицейским и пытались применить светошумовые гранаты.

В полиции отметили, что благодаря профессиональным действиям правоохранителей никто не пострадал.

Четырех нападавших задержали. Все они ранее судимые (в том числе за убийство) жители Киева и Киевской области в возрасте от 31 до 43 лет.

Есть основания утверждать о причастности банды к ряду тяжких и особо тяжких преступлений.

Досудебное расследование проводится по ч.3 ст. 187 (разбой), ч.3 ст. 186 (грабеж), ч.3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.