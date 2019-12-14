Пожежа в багатоповерхівці: як опанувати себе, чому не працює оповіщення і де найбезпечніше місце в квартирі

Після подій Майдану ми почали вивчати прийоми першої медичної допомоги, після початку бойових дій на Донбасі - зацікавилися наявністю бомбосховищ в своєму районі. Жахлива пожежа в Одесі , яка забрала життя 16 людей, змушує замислитися про правила поведінки при пожежі, а також про те, як перевірити безпеку власного багатоквартирного будинку.

Навчання

Правил поведінки при пожежі нас всіх вчили у школі, проте - підніміть руки, хто щось пам'ятає з тих уроків? Короткий тренінг-інтенсив був би ідеальним для тих, хто хоче розкласти все по поличках в голові на випадок надзвичайної події. Проте, організувати його виявилося непростим завданням.

Фото: сварщик.укр

Чисельні фірми, які надають послуги пожежної експертизи, аудиту і продають спеціальне оснащення, мають лише одну базову навчальну послугу - сертифікація представників організацій і установ і видача корочки "відповідальний за пожежну безпеку". Коштує це недорого - близько 700 грн і півдня вашого часу. Проте інструктаж іде типовий і, як би це сказати коректніше, формальний.

"Приходьте, групи є щотижня. Вам не потрібен сертифікат? А для чого тоді?" - відповідали мені в фірмах.

Провести тренінг з урахуванням особливостей конкретного будинку погодилася лише одна з багатьох опитаних телефоном фірм. Коштує це 2,5-3 тис грн і оплата безготівкова (наприклад, послугу може замовити ваше ОСББ).

Інший шлях - домовитися про навчання з районним управлінням ДСНС. Тут я теж шукала довго і можу вас попередити, що Навчальний центр ДСНС на Оболоні - це не воно, це також для корочки.

Одна кімната вигорає повністю за 6 хвилин.

Проте в моєму Дарницькому управлінні ДСНС я знайшла госпрозрахунковий відділ, де мені підтвердили можливість такої послуги - групові навчання. Угода, проплата і вчіться.

Як пояснили LB.ua в головному управлінні ДСНС Києва, такі навчання в них іноді замовляють ОСББ або нові ЖК, які тільки починають заселятися. В рамках тренінгу представники пожежно-рятувальної служби можуть провести не тільки усний інструктаж, але й відпрацювати змодельовані ситуації, евакуацію, навчити користуватися вогнегасником і гідрантами, а також наочно показати, як буде налаштовувати роботу у вашому подвір'ї пожежна машина і що їй може заважати.

Фото: Макс Требухов

Але поки мешканці будинку зберуться на тренінг, керівник прес-служби головного управління ДСНС в Києві, полковник служби цивільного захисту Світлана Водолага перелічила для LB.ua основні правила поведінки при пожежі в багатоквартирному будинку:

якщо ви відчули запах диму, який іде зовні, з коридору, - потрібно доторкнутися до вхідних дверей рукою: в разі, коли вогонь на вашому поверсі, поблизу, то двері будуть гарячі, і значить, що в коридор виходити точно не можна;

якщо вхідні двері не гарячі, ви можете обережно відчинити їх і подивитися, що відбувається: у випадку сильного задимлення коридору, через яке ви не можете дістатися до загального незадимлюваного балкону або сходів, ви щільно зачиняєте свої двері зсередини (але не на замок!). Якщо двері старі і не надто добре притискаються, варто закрити щілини мокрою тканиною - щоб дим не йшов у квартиру;

в квартирі бажано вийти до того приміщення, де є вікно, ні в якому разі не варто ховатися у ванній, попереджають рятувальники - треба триматися можливих виходів і доступу повітря (вікна, балкон); також варто вивісити якусь яскраву тканину, знак (відмінний по кольору від диму і обшивки будинку), по якому рятувальники зможуть вас знайти;

варто також зачинити вікно - щоб протяг на затягував до вас дим з коридору;

в ідеалі бажано вийти на відкритий балкон і зачинити балконні двері в квартиру (але не зачиняти вхідні двері в квартиру на замок!) і там чекати;

якщо пожежа виникла у вашій квартирі і є можливість евакуації: в жодному разі не користуйтеся ліфтом! Навіть якщо ліфт ще працює, після спрацювання автоматичної пожежної сигналізації його буде вимкнуто (або це зроблять пожежники для гасіння вогню у будинку), а про те, що ви знаходитеся в зачиненому ліфті, ніхто може не знати (з вимкненим живленням будинку кнопка виклику диспетчера не працюватиме) і тому навіть не шукатимуть;

бажано вийти на незадимлювані сходи або загальний балкон, які обов'язково є у всіх висотних будинках. Якщо існує можливість рухатися вниз - змочити якусь тканину і дихати через неї (у випадку задимлення);

якщо загальний балкон вашого поверху не захаращений і там нема чому горіти, то залишатися на ньому досить безпечно - він відкритий повітрю і людину на ньому помітять сусіди або рятувальники;

В ДСНС нас запевнили, що в Києві у рятувальників є колінчасті підйомники, за допомогою яких можна піднятися на високі поверхи, найбільший наразі - до 90 метрів (це приблизно 30 поверхів сучасного будинку), і якщо точно відомо, що йде мова про порятунок людини, то рятувальники використовують всі доступні засоби.

Фото: facebook/Головне управління ДСНС України у м.Києві

Якщо ви живете в сучасній висотці, вона по нормативам обладнана цілою системою протипожежної безпеки, при спрацювання якої до масштабної пожежі і порятунку з поверхів за допомогою драбин і підйомників не має дійти.

На цьому гарні новини закінчуються і починається зона відповідальності вашого забудовника і обслуговуючої компанії (ЖЕК, ОСББ).

Інспекція

За даними, які надали LB.ua в головному управлінні ДСНС Києва, в 2019 році було проведено перевірки у 2562 житлових будинках столиці (комунальної власності). В них виявлено майже 42 тисячі порушень, з яких більше 18 тис. - це невиконані приписи минулих років.

При цьому, як ви вже мабуть чули, суми штрафів просто смішні - від від 50 до 170 грн. І, вгадайте, що простіше зробити відповідальній за будинок особі - сплатити цю суму чи закупити/відремонтувати необхідне обладнання?

Фото: fort-i-ko.livejournal.com

Головні порушення, які фіксують перевірки:

- небезпечність шляхів евакуації (додаткові залізні двері на коридорах; захаращені коридори, загальні балкони, сходи);

- проблемні під'їзди до будинку, відсутність місць для паркування автомобілів екстрених служб;

- відсутність або несправність автоматичної системи протипожежного захисту - сигналізації або система пожежогасіння, системи димовидалення;

- несправність систем внутрішньо-пожежного водопостачання - ті пожежні крани, які є на поверхах, можуть бути взагалі не підключені до насосу.

Навіть якщо ви сьогодні напишете скаргу в ДСНС, то перевірка прийде лише за пару тижнів і з повідомленням (!) керівника ЖЕКу за 10 днів до самої інспекції.

Автор цього тексту спробував самостійно переглянути стан об'єктів протипожежного захисту і обговорити їх з обслуговуючою компанією. Поцікавтеся і ви, ці порушення доволі типові:

Пожежні крани на поверхах. У нас в будинку вони є, проте жодний з них не укомплектований шлангом (а повинен). Це означає, що якщо ви захочете самотужки почати гасити пожежу на поверсі до прибуття рятувальників, то не зможете цього зробити. Також це означає, що рятувальники змушені будуть тягнути свої рукави з першого поверху.

Фото: Леся Падалка Фото: Леся Падалка Фото: Леся Падалка Фото: Леся Падалка Фото: Леся Падалка Фото: Леся Падалка Фото: Леся Падалка Фото: Леся Падалка

Відповідь ЖЕКу: пожежні рукави крадуть, тому їх сховали. “Напишіть заяву, і я вам поставлю комплект на поверх під вашу особисту матеріальну відповідальність”.

Підключення пожежних кранів до насосів. Часто ці насоси або вимкнуті, або не працюють. Труба підключена до стояку з холодною водою, проте напор іде слабкий, як для квартири. Перевірити це може тільки інспектор. Системи автоматичного димовидалення (це такі шторки під стелею, які відкриваються у разі спрацювання індикаторів диму). Вони також можуть бути несправними або з відключеним двигуном, який допомагає витягувати повітря. Я зателефонувала в компанію, яка за контрактом з ЖЕКом обслуговує ці автоматичні системи нашого будинку, і спеціаліст запевнив мене, що вони працюють, а він перевіряє їх щомісяця. На моє уточнення, чи бачив він колись цю систему в роботі, під час реальної пожежі, виявилося, що так - в одному з будинків цього ж забудовника була пожежа, димовидалення спрацювало. Але… через погану герметизацію шахти цієї витяжки дим, який піднімався вгору, через щілини розповсюдився на верхні поверхи, там також спрацювала автоматика, і через все це змінився тиск і дим видалявся не так добре, як мав. На щастя, пожежа обійшлася без фатальних наслідків. Найголовніше, система автоматичного сповіщення у випадку задимлення. Часто кажуть, що вона не працює або вимкнута "щоб не дзвеніло". Я провела "приховану перевірку" у найголовнішої людини нашого парадного консьєржки. В дружній бесіді дізналася, що система ця їх трохи дістала, проте це означає, що вона дійсно працює: кожного разу у випадку задимлення (в когось згоріла каструля абощо) у консьєржа на пульті спрацьовує сигнал, а потім автоматично вимикається ліфти. Консьєржу треба піднятися на поверх, з'ясувати причину і повідомити диспетчера, що ліфт можна вмикати. Ось це консьєржі роблять не завжди - просто, якщо все тихо і без сторонніх запахів, вмикають ліфт.

Проте представник обслуговуючої фірми запевнив мене, що в разі справжньої пожежі задимлення буде таким сильним, що система буде спрацьовувати знову й знову, і не помітити її буде неможливо.

Загальною великою проблемою для всіх районів Києва, незалежно від їх висотності, є запаркованість дворів і під'їзних доріг до будинків. Через це пожежна машина часто просто фізично не може наблизитися до місця пожежі. Крім того, заважають роботі техніки пожежників бетонні і залізні заборчики у дворах, а також те, що зовнішні пожежні гідранти (люки Водоканалу) часто не марковані червоною фарбою, і мешканці залишають на них машини.

Як каже наш президент, думай-те, шановні кияни, чого може вартувати вам ваше хаотичне паркування.

Фото: Макс Требухов

А також думайте, чи точно додаткові замки і залізні двері на загальному коридорі мають більше переваг, ніж мінусів - уявіть, скільки часу витратять рятувальники на відкриття або злам додаткових перепон на шляху до вашої квартири у випадку, про які ніхто не хоче згадувати...

Перш ніж бігти, згадайте своє ім'я

Під час пожежі в одеському коледжі принаймні дві смерті стали наслідком поведінки у стані афекту - студентка вистрибнула з вікна п'ятого поверху, коли рятувальник вже піднімався до неї драбиною. Через це падіння загинула і сама дівчина, і пожежник, який впав з драбини. Чи можна якось врятувати себе від афекту в подібній ситуації, LB.ua запитав психолога:

“Поведінка людини в екстремальній ситуації обумовлена дуже глибинними нашими інстинктами, які менш за все піддаються контролю. Інстинкт виживання не змінився у живих істот з часів птеродактилів. А не нервують тільки люди з відшибленою психікою, - пояснює клінічний психолог Центру інтегративної психотерапії Юлія Клаунінг. - Страх готує наш організм до протидії небезпеці, задіюючи всі органи і системи. Реакція на небезпеку - це бігти/завмерти/боротися. Тому зазвичай наша перша реакція при пожежі - бігти, тікати будь-якою ціною. Іноді в небезпечному натовпі, диму, або у вікно”.

Психологиня каже, що головна порада у випадку пожежі - заземлитися на тридцять секунд.

“Витратьте ці 30, хоча б 15 секунд на те, щоб зрозуміти своє становище, де ви, що навколо вас. Це може бути не так просто, тому що наша свідомість звужується до свідомості лані, яка біжить від небезпеки темним тонелем, не думаючи ні про що навколо, - говорить Юлія Клаунінг. - Зупиніться і просто скажіть собі своє імя-прізвище-по-батькові. Або згадайте, як звати Гоголя. Промовте це вголос. Ці прості дії зможуть відсунути звужену свідомість жертви. Це може дозволити включитися мисленню, а не лише первинним інстинктам”.