Нацполиция отказалась обнародовать информацию о заказчике нападения на Вячеслава Соболева

Ранее в СМИ появились сообщения, что следователи установили его личность.

Национальная полиция засекретила информацию о возможных заказчиках убийства Вячеслава Соболева, вместо которого застрелили его 3-летнего сына. Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Украинских новостей.

Издание просило Нацполицию предоставить информацию о том, кто является заказчиком преступления и будет ли проведен "полиграф" с участием бывшего депутата Верховной Рады Александра Грановского (БПП) и других лиц, которых вспомнил сам Соболев.

В ответе на запрос Нацполиция сослалась на статью 222 Уголовно-процессуального кодекса, отметив, что эта информация является тайной досудебного расследования и не может быть обнародована.

Ранее СМИ сообщали, что полиция вышла на заказчика нападения на Соболева и намерена вскоре его задержать.

Напомним, 1 декабря в Киеве обстреляли автомобиль основателя первой сети донецких супермаркетов и депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В результате погиб его трехлетний сын.

Спустя 12 часов после происшествия полиции удалось задержать подозреваемых в убийстве ребенка.

4 декабря подозреваемых арестовали на два месяца без права внесения залога.

Соболев - украинский экономист, кандидат экономических наук, предприниматель, директор дочерней компании "Нефтегазсети", бывший заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины", депутат Киевского областного совета. По данным СМИ, магазины Соболева продолжают работать на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Под рестораном "Марио", владельцем которого он являлся, проходили митинги.