Полиция вышла на заказчика нападения на отца убитого 3-летнего мальчика, - СМИ

Правоохранители вышли на заказчика убийства Вячеслава Соболева, вместо которого застрелили его трехлетнего ребенка. Об этом сообщил источник "УП" в правоохранительных органах.

По информации собеседника, правоохранители "вышли на заказчика убийства и вскоре его возьмут".

Напомним, 1 декабря в Киеве обстреляли автомобиль основателя первой сети донецких супермаркетов и депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В результате погиб его трехлетний сын.

Спустя 12 часов после происшествия полиции удалось задержать подозреваемых в убийстве ребенка.

Сегодня, 4 декабря подозреваемых арестовали на два месяца без права внесения залога.

Согласно Википедии, Соболев - украинский экономист, кандидат экономических наук, предприниматель, директор дочерней компании "Нефтегазсети", бывший заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины", депутат Киевского областного совета. По данным СМИ, магазины Соболева продолжают работать на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Под рестораном "Марио", владельцем которого он являлся, проходили митинги.