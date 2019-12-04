Он был причастен к организации блокпостов в Севастополе и "охране общественного порядка".

Служба безопасности Украины подтвердила, что на административной границе с временно оккупированным Крымом СБУ вчера был задержан активный сторонник аннексии полуострова, член российской правящей политической партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Контрразведчики спецслужбы узнали, что член так называемого Севастопольского регионального отделения партии "Единая Россия" планирует прибыть на материковую часть Украины для получения украинского паспорта.

Украинской спецслужбе Кучерявый известен своей антиукраинской позицией. В 2014 году, будучи участником общественной организации "Автоканал Севастополя", он был причастен к организации блокпостов в Севастополе и "охране общественного порядка".

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Россия наградила его медалью Министерства обороны РФ "За возвращение Крыма" и юбилейным знаком ФСБ "Ветераны спецслужб России Защитникам Крыма и Севастополя".

СБУ намерена сообщить Кучерявому о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК.

Напомним, СБУ задержала одессита, который активно пропагандировал идею создания "Одесской народной республики" и федерализации юго-восточных регионов страны.

Мужчина публиковал в соцсетях антиукраинские лозунги и провоцировал дестабилизацию социально-политической ситуации в регионе. Также он публично призвал к изменениям границ Украины и разжигал межнациональные конфликты.