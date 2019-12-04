В этом году на Николаевщине приобретено жилье для 16-ти семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий

В 2019 году в рамках областной комплексной программы социальной защиты населения «Турбота» на период до 2020 года приобретено жилье для 16-ти семей на общую сумму 8,4 млн грн, из которых жилье для 8-ми семей приобретено на условиях софинансирования из бюджетов городов, сел, поселков, объединенных территориальных общин и районов области.

Об этом сообщают в пресс-лужбе областной государственной администрации.

«Для обеспечения жильем граждан и членов их семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и тех, которые находятся на квартирном учете, в соответствии с комплексной программой социальной защиты населения «Турбота» на период до 2020 года решением областного совета от 21.12.2018 №28 «Об областном бюджете Николаевской области на 2019», в областном бюджете на 2019 год предусмотрены средства в сумме 10 млн грн. Порядком обеспечения жильем граждан и членов их семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и тех, которые находятся на квартирном учете, утвержденного решением областного совета от 21.12.2018 №12 «О внесении изменений и дополнений в Комплексную программу социальной защиты населения «Турбота» на период до 2020 год,а не предусмотрено деление граждан, нуждающихся в жилье, на категории. Согласно вышеуказанного Порядка в 2019 году приобретено жилье для 16-ти семей на общую сумму 8, 4 млн грн, из которых жилье для 8-ми семей приобретено на условиях софинансирования из бюджетов городов, сел, поселков, объединенных территориальных общин и районов области», - информируют в департаменте.

Отмечено, что работа по обеспечению жильем граждан и членов их семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и находятся на квартирном учете, продолжается.