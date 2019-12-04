Близкий соратник Трубы попался на взятке в $150 тыс., - СМИ
Близкий соратник Трубы попался на взятке в $150 тыс., - СМИ
Рада одобрила закон о верификации пенсий с предложениями Зеленского
Рада одобрила закон о верификации пенсий с предложениями Зеленского
Президент Казахстана Токаев не считает Крым аннексированным
Президент Казахстана Токаев не считает Крым аннексированным
​Зеленский пообещал кредиты под 5% для открытия бизнеса
​Зеленский пообещал кредиты под 5% для открытия бизнеса
Украина и Россия продлили договор на транзит нефти до 2030 года
Украина и Россия продлили договор на транзит нефти до 2030 года
В горные районы Закарпатья направили спецназ Нацгвардии
В горные районы Закарпатья направили спецназ Нацгвардии
Адвокат Порошенко: Труба наговорил на целый букет статей УК
Адвокат Порошенко: Труба наговорил на целый букет статей УК
О чем думают жители крымского полуострова
О чем думают жители крымского полуострова
В Германии задержали экс-нардепа Онищенко (обновлено)
В Германии задержали экс-нардепа Онищенко (обновлено)
ГлавнаяОбществоОбразование

Анна Новосад: "Денег за школьником" не будет, произошло определенное недоразумение в терминах"

Принцип “деньги ходят за школьником”, о котором вчера сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, не будет внедряться. 

Анна Новосад: "Денег за школьником" не будет, произошло определенное недоразумение в терминах"
Ганна Новосад
Фото: kmu.gov.ua

Принцип “деньги ходят за школьником”, о котором вчера сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, не будет внедряться. Об этом в эксклюзивном комментарии LB.ua рассказала министр образования и науки Анна Новосад.

С сайта Кабмина вчерашнюю новость с заявлением Гончарука удалили. 

"У нас с премьер-министром произошло определенное недоразумение в терминах, – говорит Новосад. – Механизм “деньги ходят за ребенком” пока никто не будет вводить. Однако со следующего года мы будем давать средства на места финансирования заработной платы учителей относительно реального количества учащихся по состоянию на октябрь 2019 года", - отметила министр.

Анна Новосад объяснила, что “последние несколько лет заработная плата рассчитывалась в соответствии с количеством учеников двухлетней давности, а контингент за последние годы значительно вырос, и получается, что областям не всегда хватало средств, чтобы выплачивать и оклад, и надбавки, в том числе за престижность”. В Госбюджете-2020 Кабмин заложил 2,2 млрд гривен, чтобы посчитать реальный контингент учащихся.

Министр образования и науки также отметила, что МОН будет поддерживать развитие сети опорных школ.

"Мы будем выделять средства на реконструкцию и строительство опорных школ в селах, объясняет Анна Новосад. – Конечно, первый вопрос к качеству образования, в сельских учреждениях оно часто плохое. Но самое важное, когда будет хорошая опорная школа, местные власти смогут аргументировать, почему важно возить детей именно в нее. Это, в свою очередь, также будет влиять на повышение зарплаты учителей", - резюмировала Новосад.

Наталія ШимківНаталія Шимків
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также