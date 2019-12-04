В горные районы Закарпатья направили спецназ Нацгвардии
В горные районы Закарпатья направили спецназ Нацгвардии
В Германии задержали экс-нардепа Онищенко (обновлено)
В Германии задержали экс-нардепа Онищенко (обновлено)
"Слуга народа" выбрала на замену Яременко кандидата, который проиграл внутренние "праймериз" (обновлено)
"Слуга народа" выбрала на замену Яременко кандидата, который проиграл внутренние "праймериз" (обновлено)
Близкий соратник Трубы попался на взятке в $150 тыс., - СМИ
Близкий соратник Трубы попался на взятке в $150 тыс., - СМИ
Отец первой леди Украины работает помощником депутата от "Слуги народа" Бондаренко
Отец первой леди Украины работает помощником депутата от "Слуги народа" Бондаренко
​Зеленский пообещал кредиты под 5% для открытия бизнеса
​Зеленский пообещал кредиты под 5% для открытия бизнеса
Адвокат Порошенко: Труба наговорил на целый букет статей УК
Адвокат Порошенко: Труба наговорил на целый букет статей УК
Украина и Россия продлили договор на транзит нефти до 2030 года
Украина и Россия продлили договор на транзит нефти до 2030 года
Рада одобрила закон о верификации пенсий с предложениями Зеленского
Рада одобрила закон о верификации пенсий с предложениями Зеленского
ГлавнаяОбществоЖизнь

Героя Украины Межевикина признали несоответствующим должности замначальника управления воинской части

Это аргументировали тем, что он длительное время был в отпуске и на больничном. 

Героя Украины Межевикина признали несоответствующим должности замначальника управления воинской части
Евгений Межевикин
Фото: Преступности.нет

Герой Украины подполковник Евгений Межевикин был признан несоответствующим должности заместителя начальника управления подготовки воинской части.

В характеристиках оценочной карты военного указано, что он "за время прохождения воинской службы (с 29 июля 2019) долгое время находился на больничном и в отпуске. За период выполнения должностных обязанностей не смог ими полностью овладеть. В вопросах военной дисциплины зарекомендовал себя посредственно". Фото документа Межевикин опубликовал на своей странице в Facebook.

В связи с этим его непосредственный начальник полковник Литвинов сделал вывод о несоответствии офицера его должности и рекомендовал "рассмотреть его на равную должность".

Фото: facebook.com/profile.php?id=100010101185395

Межевикин, кроме звания Героя Украины, был награжден двумя Орденами Богдана Хмельницкого и нагрудным знаком За оборону Донецкого аэропорта.

Евгений Межевикин
Фото: Facebook.com/profile.php?id=100010101185395
Евгений Межевикин

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook сообщил, что в курсе ситуации Межевикина и назначил служебное расследование для определения реального положения дел в подразделении, где служит Евгений. 

"После этого приму решение, которое будет обнародовано. Этот вопрос беру на личный контроль. Отдельно хочу обратиться к командирам. Вы должны понимать, что каждый воин с боевым опытом - наша наибольшая ценность. Мы должны поддерживать их и мотивировать служить в ВСУ, а не создавать преграды и оценивать их роль исключительно по "оценочным картам", - заявил глава министерства.

Напомним, Герой Украины Евгений Межевикин неоднократно выполнял боевые задания в зоне АТО. В частности, при штурме н.п. Пески летом 2014 года, выполняя обязанности командира 4 батальонной тактической группы 93 отдельной механизированной бригады, военный получил контузию и повреждения внутренних органов. Несмотря на ранение, он продолжил управление подчиненными подразделениями и обеспечил успешное выполнение боевых заданий.

После лечения вернулся в зону проведения АТО. Неоднократно под непрерывными обстрелами противника, в сложных условиях обеспечивал подвоз боеприпасов и продовольствия защитникам Донецкого аэропорта, совершил эвакуацию подбитой БМП-2 с экипажем со взлетно-посадочной полосы аэропорта. Во время артиллерийского обстрела противника в районе н.п. Тоненькое, рискуя жизнью, локализовал пожар, возникший на складе боеприпасов и спас личный состав и технику. В октябре 2014 года в районе н.п. Опытное с целью эвакуации техники и личного состава подразделения одной из аэромобильных бригад высокомобильных десантных войск совершил прорыв полосы обороны противника и обеспечил эвакуацию личного состава и двух БТР-80.

Евгений Межевикин непосредственно в зоне АТО организовал доподготовку танковых экипажей - осуществлял их подготовку и передавал личному составу свой боевой опыт с учетом особенностей и условий ведения боевых действий на востоке страны. Под руководством офицера и при его участии осуществлялся ремонт и восстановление техники.

В марте 2014 года Евгений Межевикин командовал танковой ротой, потом стал заместителем командира 1-й отдельной танковой бригады.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также