Адвокат семей Небесной сотни Закревская прекратила голодовку

Адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская прекратила голодовку, которая длилась с 21 ноября. Об этом она объявила на своей странице в Facebook.

Она отметила, что принятие поправки, которая позволит следователям по делам Майдана перейти в ГБР без конкурса и возобновить расследование, - это победа, но следствия все еще нет.

"Это только первый маленький шаг - исправление ошибки", - добавила она.

Закревская сообщила, что будет продолжать требовать и контролировать подписание принятого закона президентом, одновременное подписание указа об утверждении новой структуры ГБР с созданием нового управления по делам Майдана и назначение и.о. директора Госбюро расследований.

Также она будет требовать утверждения штатного расписания нового управления по делам Майдана.

"Его численность должна быть именно 100 человек, на которые увеличили принятым законом штат ГБР. Увеличили именно для расследований дел Майдана", - уточнила Евгения Закревская.

Среди требований правозащитницы и перевод следователей и прокуроров ГПУ до 1 января 2020, а также объявление конкурса на вакантные должности в управлении по делам Майдана, в условиях которого должно быть прописано наличие опыта в расследовании таких дел.

Закревская поблагодарила всех, кто присоединился к голодовке и проводил акции в ее поддержку. Она выразила надежду, что внимание к проблемам расследования не исчезнет вместе с прекращением голодовки.

Напомним, 20 ноября 2019 органы прокуратуры окончательно потеряли следственные функции, и дела Майдана должны перейти частично к Государственному бюро расследований, а частично - к Национальному антикоррупционному бюро.

Однако следствие по делам Майдана могло приостановиться на неопределенное время, потому что Рада не успела проголосовать необходимые поправки в закон о ГБР и объявила, что вернется к этому вопросу только 3 декабря. Собираться досрочно парламент отказался. При этом депутаты приняли принципиальное решение досрочно уволить директора ГБР Романа Трубу и его заместителей.

Сергей Горбатюк, который возглавлял созданное специально для расследований дел по Майдану Управление спецрасследований ГПУ, был уволен новым генпрокурором Русланом Рябошапкой. О том, в каком состоянии ныне находятся дела по Евромайдану, можно прочитать в интервью "Аттестация остановила не только расследование дел Майдана, а и всю работу Генеральной прокуратуры" с Сергеем Горбатюком.

21 ноября адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку до того момента, пока не будет проголосована поправка, которая позволит следователям по делам Майдана перейти в ГБР и продолжить расследование.

27 ноября генпрокурор Руслан Рябошка заявил, что следствие по делам Майдана не остановлено, ГПУ проводит инвентаризацию дел и передает уголовные производства в другие органы следствия.

Ранее он в интервью "Общество требует крови. Общество требует посадок" для LB.ua рассказывал, почему предлагал адвокату семей Небесной Сотни Евгении Закревской возглавить департамент, который будет расследовать дела Майдана.