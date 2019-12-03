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Стройки "Укрбуда" под угрозой заморозки, инвесторы просят президента вмешаться

Инициативная группа требует предотвратить новую строительную аферу.

Инвесторы жилых комплексов, строящихся под эгидой Государственной строительной корпорации "Укрбуд", заявляют об остановке плановых работ предприятия и просят вмешательства Кабмина и президента. Об этом говорится в петиции, размещенной на сайте президента Украины.

"Более 13 тысяч семей инвесторов, которые приобрели жилье в 26 жилых комплексах "Укрбуда", крайне обеспокоены критической ситуацией, которая происходит на строительных площадках на протяжении последних четырех месяцев, начиная с июля 2019 года (приостановка строительства и перенос сроков введения в эксплуатацию объектов на год и больше)", - сказано в петиции. 

Как сообщили LB.ua представители инициативной группы инвесторов, первые серьезные проблемы со стойками начались летом, затем в сентябре-октябре было небольшое оживление работ, а в ноябре все работы фактически остановились, что можно увидеть и на веб-камерах объектов.

Инвесторы опасаются, что у компании, которая привлекала средства под брендом государственной, нет финансов для завершения проектов, и от этой строительной пирамиды пострадают до 40 000 человек.

В офисе президента активистам пообещали создать рабочую группу по проблеме, когда петиция наберет необходимое количество голосов. 

Петиция была размещена 23 ноября и уже набрала 2,5 тысячи голосов.

Одним из первых комплексов, который ощутил на себе проблемы с остановкой строительства, стал ЖК "Харьковский". На этом объекте была сдана в эксплуатация первая очередь, а сдачу второй и третьей задерживают более чем на год (заявлена в 2018 году). Из-за задержки застройщик не подключил тепло к ЖК и люди, которые уже живут в первом доме, остались без централизованного отопления.

Вместе с тем, в офисах продаж "Укрбуда" отрицают остановку строительных работ на объектах и продолжают продавать квартиры.

В частности, активно работает офис продаж ЖК "Чарівне місто" (метро "Красный хутор"), несмотря на то, что по этому комплексу уже второй год идут судебные разбирательства из-за фальсификации процедуры выделения участка из земель Минобороны.

Напомним, в октябре 2019 экс-президенту государственной строительной корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю сообщили о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн. Микитась вышел из СИЗО под залог в 80 млн грн и с электронным браслетом.

Леся ПадалкаЛеся Падалка
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