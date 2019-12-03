Стройки "Укрбуда" под угрозой заморозки, инвесторы просят президента вмешаться

Инвесторы жилых комплексов, строящихся под эгидой Государственной строительной корпорации "Укрбуд", заявляют об остановке плановых работ предприятия и просят вмешательства Кабмина и президента. Об этом говорится в петиции, размещенной на сайте президента Украины.

"Более 13 тысяч семей инвесторов, которые приобрели жилье в 26 жилых комплексах "Укрбуда", крайне обеспокоены критической ситуацией, которая происходит на строительных площадках на протяжении последних четырех месяцев, начиная с июля 2019 года (приостановка строительства и перенос сроков введения в эксплуатацию объектов на год и больше)", - сказано в петиции.

Как сообщили LB.ua представители инициативной группы инвесторов, первые серьезные проблемы со стойками начались летом, затем в сентябре-октябре было небольшое оживление работ, а в ноябре все работы фактически остановились, что можно увидеть и на веб-камерах объектов.

Инвесторы опасаются, что у компании, которая привлекала средства под брендом государственной, нет финансов для завершения проектов, и от этой строительной пирамиды пострадают до 40 000 человек.

В офисе президента активистам пообещали создать рабочую группу по проблеме, когда петиция наберет необходимое количество голосов.

Петиция была размещена 23 ноября и уже набрала 2,5 тысячи голосов.

Одним из первых комплексов, который ощутил на себе проблемы с остановкой строительства, стал ЖК "Харьковский". На этом объекте была сдана в эксплуатация первая очередь, а сдачу второй и третьей задерживают более чем на год (заявлена в 2018 году). Из-за задержки застройщик не подключил тепло к ЖК и люди, которые уже живут в первом доме, остались без централизованного отопления.

Вместе с тем, в офисах продаж "Укрбуда" отрицают остановку строительных работ на объектах и продолжают продавать квартиры.

В частности, активно работает офис продаж ЖК "Чарівне місто" (метро "Красный хутор"), несмотря на то, что по этому комплексу уже второй год идут судебные разбирательства из-за фальсификации процедуры выделения участка из земель Минобороны.

Напомним, в октябре 2019 экс-президенту государственной строительной корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю сообщили о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн. Микитась вышел из СИЗО под залог в 80 млн грн и с электронным браслетом.