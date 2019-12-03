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На входе в офис ОПЗЖ в Харькове повесили гранату

Это уже 10-й случай за последние три месяца и четвертый за последнюю неделю.

На входе в офис ОПЗЖ в Харькове повесили гранату
Фото: соцсети

В Харькове неизвестные облили красной краской офис партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) и примотали скотчем гранату на входе.

Об этомсообщил замглавы областной организации ОПЗЖ Василий Россихин, передает "Интерфакс-Украина".

"Работники, которые пришли в офис около 9 утра обнаружили, что он облит красной краской и на входе скотчем примотана граната. Это уже десятая провокация против нас за последние три месяца и четвертая за последнюю неделю. Но раньше ограничивались только краской, граната - впервые. Это политика запугивания", - заявил Россихин.

На месте работали полицейские и пиротехники.

По состоянию на 12:30 офис ОПЗЖ возобновил работу в обычном режиме.

Напомним, в июне в Харькове неизвестные разбили окна в общественной приемной партии "ОПЗЖ", а через пару дней - облили здание красной краской.

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