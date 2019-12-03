Кличко пожаловался на сокращение бюджета

Городской глава Киева Виталий Кличко пожаловался на сокращение дотаций из госбюджета. Об этом он заявил на презентации отчета КГГА за 2019 год, передает корреспондент LB.ua.

«Вы знаете, что невзирая на заявленный курс децентрализации, города и громады лишаются финансирования», - сказал Кличко.

По его словам, Киев лишился 2 млрд грн субвенции.

Напомним, на презентации отчета КГГА Кличко также рассказал, что за 2019 год туристы, посетившие Киев, заплатили городу 50 млн гривен сбора. Каждый турист оставляет в Киеве в среднем 3 тысячи гривен в день.