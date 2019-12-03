Война иллюзий
Война иллюзий
Полиция нашла священника, который пропал в Киевской области
Полиция нашла священника, который пропал в Киевской области
Зеленский заявил, что пророссийские граждане Донбасса могут уезжать в РФ
Зеленский заявил, что пророссийские граждане Донбасса могут уезжать в РФ
Спасатели предупредили о сильном снеге на большей части Украины
Спасатели предупредили о сильном снеге на большей части Украины
В горные районы Закарпатья направили спецназ Нацгвардии
В горные районы Закарпатья направили спецназ Нацгвардии
Кабмин решил сменить руководство "Нафтогаза" и "Укрэнерго"
Кабмин решил сменить руководство "Нафтогаза" и "Укрэнерго"
В Киеве обстреляли автомобиль, убит ребенок (обновлено)
В Киеве обстреляли автомобиль, убит ребенок (обновлено)
Зеленский в интервью Der Spiegel назвал условия выборов на Донбассе
Зеленский в интервью Der Spiegel назвал условия выборов на Донбассе
В Донецкой области перевернулся автобус с 50 пассажирами
В Донецкой области перевернулся автобус с 50 пассажирами
ГлавнаяОбществоЖизнь

Кличко пожаловался на сокращение бюджета

Киев лишился 2 млрд грн субвенции.

Кличко пожаловался на сокращение бюджета
Фото: Диана Буцко

Городской глава Киева Виталий Кличко пожаловался на сокращение дотаций из госбюджета. Об этом он заявил на презентации отчета КГГА за 2019 год, передает корреспондент LB.ua.

«Вы знаете, что невзирая на заявленный курс децентрализации, города и громады лишаются финансирования», - сказал Кличко.

 По его словам, Киев лишился 2 млрд грн субвенции.

Напомним, на презентации отчета КГГА Кличко также рассказал, что за 2019 год туристы, посетившие Киев, заплатили городу 50 млн гривен сбора. Каждый турист оставляет в Киеве в среднем 3 тысячи гривен в день.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также