Украинские ученики отстают по математике, - результат PISA

Украинские подростки отстают в изучении математики. Такие результаты международного исследования PISA представили во вторник в Министерстве образования и науки.

В 2018 году Украина впервые взяла участие в исследовании, среди участников – 15-летние ученики школ или студенты первых/вторых курсов ПТУ. Общие количество участников – 5998. О методике выборки, школах и данных участников в МОН не сообщают в целях безопасности.

Тесты для исследования разрабатывает международная Организация экономического сотрудничества и развития (OECP). Вопросы составлены для получения результатов по трем направлениям – чтение, математика, естественно-научные знания (физика, химия, биология). Конкретного рейтинга стран по каждой компетенции нет, есть диапазон позиции. Украина по читательской грамотности занимает с 37 до 42 место. В общем в исследовании принимают участие более 80 участников.

Результаты показали, что каждый четвертый ученик в Украине имеет низкий уровень по чтению, математике и естественно-научных дисциплинах: 36% опрошенных подростков не достигают базового уровня знаний по математике. Для сравнения, в европейских странах по исследованию PISA базового уровня по математике не достигают 23% учеников. Украинские подростки отстают по математике от сверстников на год.

Фото: facebook/Анна Новосад

25,9% не достигают базового уровня по читательской грамотности; 26,4% опрошенных подростков не имеют базовых знаний по естественно-научному направлению.

По результатам также стало известно, что девочки опережают мальчиков на 34 балла по чтению, в то же время мальчики выше в результатах по математике – на 7 баллов.

Среди факторов, которые влияют на результат исследования: местоположение (социально-экономический статус выше в городах), тип учебного заведения (лицеи и гимназии имеют более высокий результат), время преподавания (62% учеников ответили, что регулярно опаздывают на уроки, а 38% пропускали без уважительной причины); буллинг – 26% сообщило, что были жертвами травли. Повышают успешность учеников принадлежность к сообществу (belong at school), а также удовлетворенность жизнью – более 50% ответило, что чувствуют себя в целом удовлетворёнными. В то же время в результатах отмечается, что подростки, которые проживают в сельской местности, чувствуют себя более удовлетворёнными жизнью, чем их сверстники в городах.

Украина тратит на одного ученика (на весь цикл обучения) в среднем 27 тысяч долларов. По результатам PISA, страны которые тратят меньше 50-ти тысяч долларов на ученика, имеют худшие результаты. Референтные страны – Беларусь, Эстония, Грузия, Польша, Венгрия, Молдова, Словакия. Позитивная тенденция - 12% из тех, у кого низкий социально-экономический статус, получили высокие результаты.

Напомним, PISA – это международная программа по оценке образовательных достижений учеников. Главная цель – повышение качества обучения и организации систем образования. Следующий цикл мониторинга PISA будет в 2021 году, его обещаю в МОН провести уже на компьютерах. В прошлом году тест был письменным.

Отметим, вчера Владимир Зеленский предложил во своём еженедельном блоге “Откровенно с Президентом” объявить следующий 2020 год – годом математики в Украине.