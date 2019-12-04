За сутки на Донбассе семь раз нарушали режим тишины

За сутки 3 декабря вооруженные формирования России семь раз нарушали режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе, используя в том числе гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Два обстрела из стрелкового оружия произошли возле Старогнатовки; один из крупнокалиберных пулеметов - возле Красногоровки; еще один из гранатометов разных систем, пулеметов и другого оружия - возле Лебединского.

Возле Крымского огонь велся из подствольных гранатометов и стрелкового оружия; возле Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; рядом с Луганским - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь из состава Операции Объединенных сил не зафиксировано.

"С начала суток 4 декабря российские оккупационные войска дважды обстреливали наши позиции. Возле Новолуганского враг вел огонь из автоматических и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, в районе Широкиного - применил крупнокалиберные пулеметы. Потерь с нашей стороны нет", - сообщили в Министерстве обороны.

Напомним, в вечерней сводке от 3 декабря говорилось о двух обстрелах. Таким образом, за вечернее время оккупанты еще пять раз нарушили режим прекращения огня.