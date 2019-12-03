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В Киевской области Porsche врезался в маршрутку, погибли два ее пассажира

Еще три человека госпитализированы. 

В Буче Киевской области произошло ДТП с маршрутным автобусом и Porsche. Иномарка врезалась в общественной транспорт в момент выезда со второстепенной дороги, сообщили на странице областной полиции в Facebook.

В аварии погибли два пассажира маршрутки, еще троих госпитализировали.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

"Полиция и спасатели Киевской области работают на месте происшествия, следственно-оперативная группа документирует ЧП", - добавили правоохранители.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Напомним, 5 ноября в Днепре на улице Овражной произошло ДТП с участием маршрутки и внедорожника Volkswagen, госпитализировано 7 человек.

29-летняя водитель внедорожника Volkswagen не справилась с управлением и автомобиль занесло на встречную полосу, где в это время ехала маршрутка.

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