​​СБУ объявила боевика "ДНР" Цемаха в розыск

Расследование против Цемаха продолжается, несмотря на передачу его России.

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады террористической организации "ДНР" Владимира Цемаха - важного свидетеля по делу о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Об этом сообщают "Українськi Новини" со ссылкой на перечень разыскиваемых лиц Министерства внутренних дел.

Цемах обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса. Он был объявлен в розыск как лицо, которое скрывается от органов предварительного расследования. Дата исчезновения Цемаха - 23 сентября, место исчезновения не указывается.

Источники в СБУ рассказали, что расследование дела против Цемаха продолжается, несмотря на передачу его России.

Напомним, пассажирский "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

7 сентября 2019 года Украина и Россия обменялись пленными в формате "35 на 35". В частности Украина передала РФ задержанного боевика "ДНР" Цемаха, который ранее считался свидетелем по делу о катастрофе МН17, а позже стал пятым подозреваемым.

Международная следственная группа 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы. Согласно выводам JIT, авиалайнер был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки "Бук" с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Из расследования следует, что "Бук" был доставлен в Украину из России, после того, как его использовали для атаки на авиалайнер рейса МН17, он снова вернулся на территорию РФ.

Цемах был командиром роты наемников в 2014 году в Снежном. Его достали его из Снежного ценой жизни разведчика Александра Колодяжного - он умер от травм, полученных в ходе спецоперации 11 июля. Ранее журналисты нашли видео, на котором начальник ПВО "Славянской бригады ДНР" Цемах признался, что спрятал сбивший MH-17 "Бук".

После обмена Цемаха глава МИД Нидерландов заявил, что правительство страны "глубоко сожалеет", что под давлением России Украина его выдала, но при этом он рассказал, что голландские следователи допросили боевика перед обменом.