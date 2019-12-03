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Киев заработал на туристическом сборе 50 млн грн

Каждый турист оставляет в Киеве в среднем 3 тысячи гривен в день.

Киев заработал на туристическом сборе 50 млн грн
Фото: autoua.net

За 2019 год туристы, посетившие Киев, заплатили городу 50 млн гривен сбора. Об этом на презентации отчета КГГА за 2019 год сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент LB.ua.

Городской глава также рассказал, что помимо сбора, каждый турист оставляет в среднем 3 тысячи гривен в день. Туристы все чаще приезжают в Киев из Великобритании, Израиля, США, Турции, Грузии, Азербайджана.

Напомним, в ноябре сообщалось, что с начала 2019 года Чернобыльскую зону отчуждения посетило около 107 тысяч человек. Большинство посетителей приезжают из-за границы - 80%. Из Украины в целом зону посетило 22 468 человек. 

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