Кличко пообещал запустить Шулявский мост в этом году

Подрядчики пообещали мэру запустить движение до конца года.

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал ввести Шулявский путепровод в эксплуатацию уже в этом году.

Об этом мэр сообщил в ходе презентации отчета КГГА за 2019 год, передает корреспондент LB.ua.

"Заканчиваем строительство Шулявского моста. Мне подрядчики пообещали, что мост будет закончен до конца года", - пообещал мэр.

Кличко добавил, что за год столичная администрация обновила 1 млрд 900 км дорог.

Напомним, в 2017 году после разрушения части Шулявского путепровода КГГА объявила о намерении закрыть его на реконструкцию. Работы стартовали весной 2019 года. Старый мост полностью разобрали, сейчас идет строительство нового. В октябре над проспектом Победы установили пролет нового Шулявского моста.

Еще ранее сообщалось, что мост подорожал до миллиарда гривен. Виталий Кличко 7 октября подписал новый проект реконструкции Шулявского путепровода со сметной стоимостью 1,05 млрд гривен. В 2018 году сумма подряда, выставленного на тендер, составляла чуть меньше 600 млн гривен.