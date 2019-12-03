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Кличко пообещал запустить Шулявский мост в этом году

Подрядчики пообещали мэру запустить движение до конца года. 

Кличко пообещал запустить Шулявский мост в этом году
Фото: Диана Буцко

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал ввести Шулявский путепровод в эксплуатацию уже в этом году. 

Об этом мэр сообщил в ходе презентации отчета КГГА за 2019 год, передает корреспондент  LB.ua.

"Заканчиваем строительство Шулявского моста. Мне подрядчики пообещали, что мост будет закончен до конца года", - пообещал мэр.

Кличко добавил, что за год столичная администрация обновила 1 млрд 900 км дорог.

Напомним, в 2017 году после разрушения части Шулявского путепровода КГГА объявила о намерении закрыть его на реконструкцию. Работы стартовали весной 2019 года. Старый мост полностью разобрали, сейчас идет строительство нового. В октябре над проспектом Победы установили пролет нового Шулявского моста. 

Еще ранее сообщалось, что мост подорожал до миллиарда гривен. Виталий Кличко 7 октября подписал новый проект реконструкции Шулявского путепровода со сметной стоимостью 1,05 млрд гривен. В 2018 году сумма подряда, выставленного на тендер, составляла чуть меньше 600 млн гривен.

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