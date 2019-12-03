Зеленский внес законопроект об уголовной ответственности "воров в законе"

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона, предусматривающий уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе "вора в законе". Об этом сообщает пресс-центр Президента.

В пояснительной записке отмечено, что обеспечение политической и экономической стабильности в Украине требует существенных изменений в правоохранительной политике государства по борьбе с организованной преступностью, которая представляет значительную угрозу для охраняемых государством прав и интересов граждан, развития общества, а также для национальной и общественной безопасности Украины.

Организованная преступность и ее организаторы, так называемые «воры в законе», формируют в Украине типичную для стран бывшего СССР преступную среду.

Для нее характерны: жесткий кодекс поведения, устойчивые криминальные традиции, высокий уровень организованности, иерархичности и конспиративности. Инициированный президентом законопроект предусматривает уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе "вора в законе", создание и участие в преступных сообществах и тому подобное.

Напомним, Верховная Рада 8-го созыва в 2016 году отказалась поддержать похожий законопроект и ввести понятие "вор в законе" в Уголовный Кодекс.

Законопроект предусматривал за подобную деятельность лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или до пожизненного заключения с конфискацией имущества.