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Зеленский внес законопроект об уголовной ответственности "воров в законе"

Обеспечение стабильности в Украине требует борьбы с организованно преступностью. 

Зеленский внес законопроект об уголовной ответственности "воров в законе"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона, предусматривающий уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе "вора в законе". Об этом сообщает пресс-центр Президента. 

 В пояснительной записке отмечено, что обеспечение политической и экономической стабильности в Украине требует существенных изменений в правоохранительной политике государства по борьбе с организованной преступностью, которая представляет значительную угрозу для охраняемых государством прав и интересов граждан, развития общества, а также для национальной и общественной безопасности Украины.

Организованная преступность и ее организаторы, так называемые «воры в законе», формируют в Украине типичную для стран бывшего СССР преступную среду. 

Для нее характерны: жесткий кодекс поведения, устойчивые криминальные традиции, высокий уровень организованности, иерархичности и конспиративности. Инициированный президентом законопроект предусматривает уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе "вора в законе", создание и участие в преступных сообществах и тому подобное.

Напомним, Верховная Рада 8-го созыва в 2016 году отказалась поддержать похожий законопроект и ввести понятие "вор в законе" в Уголовный Кодекс. 

Законопроект предусматривал за подобную деятельность лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

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