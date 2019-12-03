Садовый обжаловал меру пресечения и не будет вносить 1 млн гривен залога

Защита мэра Львова Андрея Садового обжаловала меру пресечения в виде 1 млн гривен залога.

Об этом сообщил его адвокат Руслан Сидорович, передают "Українські Новини".

"Апелляция подана", - сказал он, уточнив, что жалоба была подана 2 декабря вечером.

Сидорович также отметил, что в связи с тем, что решение обжаловано, Садовый не будет вносить залог.

Напомним, 21 ноября Садовому вручили подозрение. Ему вменяют ч. 2 ст.28 и ч. 2 ст.364 Уголовного кодекса - злоупотребление служебным положением при продаже 23,49 га под индустриальный парк. Следователи считают, что проданный земельный участок вообще не принадлежит территориальной общине Львова, а фактически находится в собственности Рясно-Русского сельсовета как земля сельскохозяйственного назначения. Речь идет о старом деле, в рамках которого правоохранители несколько раз в 2016 году проводили обыски в горсовете Львова, а самого Андрея Садового в июле 2017 года вызывали на допрос в Генпрокуратуру.

26 ноября Садовый заявил, что Генпрокуратура завела на него новое дело из-за предложения обменять лидера пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских военнопленных в РФ.

27 ноября в ВАКС прошло заседание по избрании меры пресечения Садовому. Его были готовы взять на поруки мэр Киева Виталий Кличко и ряд бывших и нынешних нардепов. Суд назначил ему залог в сумме более миллиона гривен. Ранее Садовый заявлял, что у его семьи нет денег для оплаты залога, поэтому он намерен "обращаться к людям" или "что-то продавать".