Бывший глава Администрации Порошенко возглавил харьковскую ячейку ОПЗЖ
Бывший глава Администрации Порошенко возглавил харьковскую ячейку ОПЗЖ
Альперина задержали в помещении САП
Альперина задержали в помещении САП
ГБР пришло с обыском в дом волонтера Маруси Звиробий
ГБР пришло с обыском в дом волонтера Маруси Звиробий
"Газпром" назвал дату и время перекрытия вентиля
"Газпром" назвал дату и время перекрытия вентиля
Кабмин зафиксировал цену на газ для населения до конца отопительного сезона
Кабмин зафиксировал цену на газ для населения до конца отопительного сезона
"Популизм пересилил технократический подход", - глава НСЗУ Олег Петренко объяснил причины своей отставки
"Популизм пересилил технократический подход", - глава НСЗУ Олег Петренко объяснил причины своей отставки
Роман Труба: "Я не здамся!"
Роман Труба: "Я не здамся!"
На Донбассе вступили в силу упрощенные правила пересечения линии разграничения
На Донбассе вступили в силу упрощенные правила пересечения линии разграничения
Apple исправила карты своей продукции, указав Крым российским (обновлено)
Apple исправила карты своей продукции, указав Крым российским (обновлено)
ГлавнаяЭкономикаБизнес

"Укрзализныця" запланировала на 2020 год строительство европейской колеи до Львова

Из станции "Скнилов" собираются делать железнодорожный хаб.

"Укрзализныця" запланировала на 2020 год строительство европейской колеи до Львова
Станция "Скнилов"
Фото: mapio.net

"Укрзализныця" запланировала на 2020 год продление европейской колеи до станции "Скнилов" во Львове. Сейчас она заканчивается на станции "Мостиска 1" возле границы с Польшей.

Об этом говорится на сайте УЗ.

Проект предполагает укладку 69,8 км комбинированной колеи 1435/1520 мм на участке Львов-Перемышль, строительство 3,1 км колеи 1435 мм, расширение площадки землеполотна на протяжении 58,2 км, ремонт 9,5 км существующей совмещенной колеи, реконструкцию 8 станций, строительство инфраструктуры станции "Скнилов".

"Несколько лет широкой колеей наши поезда курсируют в Перемышль. Эта станция в Польше стала популярным железнодорожным хабом между Украиной и другими странами Европы. Строительство смежного пути от границы с Польшей позволит сделать станцию Скнилов международным железнодорожным хабом", - сказал глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Между Скниловом, аэропортом и центральным железнодорожным вокзалом Львова также планируется экспресс.

Напомним, что проект строительства евроколеи до Львова продвигал бывший президент Петр Порошенко. Он говорил, что это позволит фактически передвинуть границу Европейского Союза.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также