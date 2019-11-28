Абромавичус выступил за сохранение госконтроля над "Мотор Сич"

Гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус выступил за сохранение государственного контроля над компанией "Мотор Сич". Об этом он сказал в интервью "УП".
"Я не знаю, какое решение примет АМКУ, все находится в юридической плоскости, но я считаю, что компанию "Мотор Сич" государство должно контролировать", - отметил он.
По словам Абромавичуса, в Украине должны принять закон, согласно которому государство должно иметь право вето на покупку инвесторами таких критически важных предприятий как "Мотор Сич".
Покупатель попросил о возможности консолидировать более 50% акций завода. "Укроборонпром" направил в Антимонопольный комитет запрос о продлении сроков на два месяца. Абромавичус выразил надежду, что в течение этого времени комитет примет решение.
Он также опасается, что покупая "Мотор сич", китайцы покупают технологии.
"Мы хотим договориться с новыми владельцами о наших взаимоотношениях, они хотят подписать новые лицензионные договора. Поэтому еще два месяца будет такая ситуация. Используем это время для конкретизации", - отметил Абромавичус.
Помимо этого, существуют опасения, что за китайскими покупателями компании может стоять российский интерес. "У нас есть много информации по этой сделке и еще больше слухов. Давайте дождемся в течение двух месяцев вердикта АМКУ и, я думаю, там все сойдется", - добавил Абромавичус.
Напомним, в июле стало известно, что виргинская Skyrizon Aircraft Holdings Limited, связанная с Китаем, собирается получить контроль над "Мотор Сич" совместно с "Укроборонпромом".
В рамках многоступенчатой сделки Skyrizon Aircraft, которая сейчас владеет 9,99% акций "Мотор Сичи", планирует получить контроль более 50% над другими офшорными акционерами украинского предприятия - Granum Corporation (9,30% акций), Likatron Enterprises Limited (9,99% акций), Reckoner Investment Holdings Limited (9,99% акций).
В августе на тот момент еще советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посетит Киев, чтобы встретиться с руководством "Мотор-Сич" и убедить его отказаться от идеи продать компанию Китаю. Отмечалось, что соглашение с "Мотор Сич" широко воспринимается американскими чиновниками как очередной шаг Китая к расширению своего военного потенциала.
(В 2017 году Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье "Подготовка к диверсии" в связи с продажей завода "Мотор Сич" китайским инвесторам,аффилированным с компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.)
В свою очередь, посол Китая заявил, что США не имеют права "нагло вмешиваться" в сотрудничество Украины и КНР в военной сфере. Кроме того, на официальном уровне он заявил о невмешательстве в "коммерческую сделку" между "Мотор Сич" и китайской компанией.