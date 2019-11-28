Абромавичус выступил за сохранение госконтроля над "Мотор Сич"

Государство должно иметь право вето на покупку инвесторами таких критически важных предприятий как "Мотор Сич".

Гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус выступил за сохранение государственного контроля над компанией "Мотор Сич". Об этом он сказал в интервью "УП".

"Я не знаю, какое решение примет АМКУ, все находится в юридической плоскости, но я считаю, что компанию "Мотор Сич" государство должно контролировать", - отметил он.

По словам Абромавичуса, в Украине должны принять закон, согласно которому государство должно иметь право вето на покупку инвесторами таких критически важных предприятий как "Мотор Сич".

Покупатель попросил о возможности консолидировать более 50% акций завода. "Укроборонпром" направил в Антимонопольный комитет запрос о продлении сроков на два месяца. Абромавичус выразил надежду, что в течение этого времени комитет примет решение.

Он также опасается, что покупая "Мотор сич", китайцы покупают технологии.

"Мы хотим договориться с новыми владельцами о наших взаимоотношениях, они хотят подписать новые лицензионные договора. Поэтому еще два месяца будет такая ситуация. Используем это время для конкретизации", - отметил Абромавичус.

Помимо этого, существуют опасения, что за китайскими покупателями компании может стоять российский интерес. "У нас есть много информации по этой сделке и еще больше слухов. Давайте дождемся в течение двух месяцев вердикта АМКУ и, я думаю, там все сойдется", - добавил Абромавичус.

Напомним, в июле стало известно, что виргинская Skyrizon Aircraft Holdings Limited, связанная с Китаем, собирается получить контроль над "Мотор Сич" совместно с "Укроборонпромом".

В рамках многоступенчатой сделки Skyrizon Aircraft, которая сейчас владеет 9,99% акций "Мотор Сичи", планирует получить контроль более 50% над другими офшорными акционерами украинского предприятия - Granum Corporation (9,30% акций), Likatron Enterprises Limited (9,99% акций), Reckoner Investment Holdings Limited (9,99% акций).

В августе на тот момент еще советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посетит Киев, чтобы встретиться с руководством "Мотор-Сич" и убедить его отказаться от идеи продать компанию Китаю. Отмечалось, что соглашение с "Мотор Сич" широко воспринимается американскими чиновниками как очередной шаг Китая к расширению своего военного потенциала.

(В 2017 году Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье "Подготовка к диверсии" в связи с продажей завода "Мотор Сич" китайским инвесторам,аффилированным с компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.)

В свою очередь, посол Китая заявил, что США не имеют права "нагло вмешиваться" в сотрудничество Украины и КНР в военной сфере. Кроме того, на официальном уровне он заявил о невмешательстве в "коммерческую сделку" между "Мотор Сич" и китайской компанией.