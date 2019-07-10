​"Укроборонпром" и китайцы хотят получить совместный контроль над заводом "Мотор Сич"

Государственный концерн "Укроборонпром" и виргинская Skyrizon Aircraft Holdings Limited, связанная с Китаем, хотят получить совместный контроль над запорожским заводом "Мотор Сич".

Об этом говорится в сообщении АМКУ, который открыл дело о концентрации.

В рамках многоступенчатой сделки Skyrizon Aircraft, которая сейчас владеет 9,99% акций "Мотор Сичи", планирует получить контроль более 50% над другими офшорными акционерами украинского предприятия - Granum Corporation (9,30% акций), Likatron Enterprises Limited (9,99% акций), Reckoner Investment Holdings Limited (9,99% акций).

АМКУ должен проверить, как эта сделка повлияет на рынки авиационных двигателей для самолетов и вертолетов и комплектующих к ним, технического обслуживания и ремонта авиационных двигателей, промышленных газотурбинных приводов.

Издание "Наші гроші" указывает, что акционерами "Мотор Сичи" являются также гражданин Китая Ван Синьлей (5,01%), "Твинстар холдингс С.А." (Белиз, 6,23%), Business House Helena, ag (Панама), ПАО "Торговый дом Елена" (Украина, 9,30%, фирма принадлежит белизскому офшору Montagne ltd), ООО "Мотор-интеркомс" (Украина, бенефициар - Сюй Чаншун из Китая, 9,70%). Об этих акционерах в сообщении АМКУ не упоминается.

Напомним, в 2017 году Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье "Подготовка к диверсии" в связи с продажей завода "Мотор Сич" китайским инвесторам, аффилированным с компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.

Досудебным расследованием было установлено, что в течение 2016 года гражданин Украины продал 56% акций ПАО "Мотор Сич" доверенным лицам собственника китайской Beijing Skyrizon. Эти акциии были арестованы в рамках уголовного производства.

При этом ранее заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко заявил в интервью изданию delo.ua, что государство совместно с инвесторами из Китая намерено развивать "Мотор Сич" и ГП "Ивченко Прогресс", входящего в состав "Укроборонпрома". "Не все акции этого предприятия реализованы. И я думаю, что сейчас проводится работа в направлении возможного участия государства в акционировании "Мотор Сичи", - сказал тогда он.