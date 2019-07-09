Окружение Медведчука зашло в крупный строительный проект на Позняках

Помощник народного депутата Тараса Козака, связанного с Виктором Медведчуком, стал одним из руководителей ООО "Академ-Клуб", которое арендует больше 40 га на территории 11 микрорайона Позняки-Западные в Киеве.

Об этом пишет "Наші гроші".

В 2005-2006 годах Киевсовет передал ООО "Академ-Клуб" в аренду на 25 лет два участка в бывшем селе Осокорки для комплексной застройки с отселением жителей на территории микрорайона.

Фото: nashigroshi.org

Раньше эту компанию контролировал нардеп-застройщик Максим Микитась, но в конце 2018 года к лондонской Omnia Trading Ltd, которая была единственным учредителем "Академ-Клуба", присоединилась компания Lurrow Capital Limited (Гернси), а в июне 2019 года, уже после президентских выборов, ее сменила кипрская Pilawer Limited. Теперь Omnia и Pilawer владеют по 50% уставного фонда "Академ-клуба".

Тогда же в руководстве "Академ-Клуба" появился исполнительный директор Ян Марченко, который подписывает все договоры компании наряду с руководителем Зохрой Нагиевой.

Ян Марченко - помощник нардепа Тараса Козака.

Журналисты выяснили, что он является руководителем ООО "Укрсвис Легал Сервисис" (в состоянии ликвидации), одним из учредителем которого является Козак.

Кроме того, в прошлом ему принадлежали доли в ряде компаний (ООО "Тамаваровудэкспорт", ООО "Галицкая аграрная компания", ООО "МБК Агротехника" и ООО "Ландрас-Агро"), которые в 2017 году перешли в собственность Оксаны Марченко, жены Виктора Медведчука. Другим сооснователем этих фирм является брат нардепа Козака Богдан.

В 2015 году прокуратура пыталась через суд разорвать договоры аренды с "Академ-Клубом" из-за нарушения по уплате арендной платы и использования участков не по целевому назначения. Суды апелляционной и кассационной инстанций в удовлетворении иска отказали.

Детальный план территории "11 микрорайона Позняки-Западные" был разработан в ГП "Институт Киевгенплан" и принят киевскими депутатами почти 12 лет назад, в ноябре 2007 года. Он предусматривал строительство пяти жилых комплексов.