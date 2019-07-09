Владелец NewsOne обвинил Луценко во лжи и заявил о "непрофессионализме и профнепригодности" главы ГПУ

Владелец телеканала NewsOne депутат Верховной Рады Тарас Козак считает, что заявление главы ГПУ о причастности телеканала к финансированию оборонного комплекса России является "циничной ложью и говорит о его непрофессионализме и профнепригодности".

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте NewsOne.

"Заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о связи телеканала NewsOne с российским "Промсвязьбанком" является циничной ложью и свидетельствует о его непрофессионализме и профессиональной непригодности", - говорится в заявлении.

Тарас Козак утверждает, что конечным бенефициаром и собственником телеканала NewsOne не является ни одна кипрская компания, "как это было подано генеральным прокурором".

"Я, Тарас Романович Козак, являюсь единственным собственником телеканала NewsOne и владею 100% телеканала непосредственно", - заверил он.

По словам владельца NewsOne, другие утверждения генерального прокурора, в частности, касательно участия телеканала в террористической деятельности, являются абсолютно безосновательными. Тарас Козак рассматривает его как искусственное создание оснований для применения санкций против NewsOne и закрытия телеканала по политическим мотивам.

Владелец телеканала также заявил, что рассматривает обвинения Юрия Луценко как "дешевый пиар и попытки удержаться на должности, а также отвлечь внимание от своей провальной и бестолковой работы в течение нескольких последних лет".

Тарас Козак опубликовал выписку из государственного реестра, в которой "подтверждается мое единоличное участие в качестве владельца телеканала".

Напомним, украинский телеканал NewsOne, связанный с кумом Путина Виктором Медведчуком, собрался 12 июля провести двухчасовой телемост с "Россией 1" под названием "Надо поговорить" по примеру телемоста между СССР и США, который провели в 1985 году.

Секретарь СНБО Александр Данилюк назвал такие действия провокационными и подчеркнул, что в этой ситуации Украина "должна реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники". Он добавил, что в Совете нацбезопасности уже работают над решениями.

Спикер Рады Андрей Парубий призвал СБУ и Нацсовет сорвать телемост.

Позже NewsOne объявил об отмене телемоста с РФ и заявил об угрозе нападения.

Генеральная прокуратура зарегистрировала уголовное производство из-за планов NewsOne провести телемост c Россией и заявила о причастности бенефициарных владельцев телеканала NewsOne к финансированию оборонного комплекса России.

Националисты провели акцию протеста у здания телеканала NewsOne в Киеве с требованием забрать у телеканала лицензию.