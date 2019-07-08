Генпрокурор просит созвать заседание СНБО, чтобы ввести санкции против лиц, финансирующих террористов.

Генеральная прокуратура заявляет о причастности бенефициарных владельцев телеканала NewsOne к финансированию оборонного комплекса России. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбуке.

"Службой безопасности Украины и Генпрокуратурой добыта информация о том, что одно и то же физическое лицо является руководителем кипрских юридических кампаний - бенефициарных владельцев украинского телеканала NewsOne и российского ОАО "Промсвязьбанк", который является уполномоченным банком для финансирования и обслуживания государственного оборонного заказа страны-агрессора", - написал он.

Учитывая эту информацию, Луценко считает необходимым немедленно созвать Совет национальной безопасности и обороны и ввести санкции против владельцев телеканала за финансирование терроризма.

Санкции, в частности, предусматривают аннулирование лицензий, запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины и прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Кроме того, Генпрокуратура намерена наложить арест на имущество владельца телеканала.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что NewsOne отменил запланированный телемост с "Россией 1" - после заявления Нацсоюза журналистов и намерения активистов выйти "поговорить" к зданию телеканала.