"Голос" зарегистрирует свои лого как торговые марки.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук подал три заявки в Украинский институт интеллектуальной собственности "Укрпатент" на регистрацию торговых марок, связанных с его партией. Заявки размещены в реестре института, пишет "Лига.нет".

Заявки касаются двух вариантов логотипов политсилы и фразы "Твій голос змінює все".

Заявки были поданы в начале июня.

Напомним, ранее компания Вакарчука "Сумперсимметрия" подала заявки на регистрацию торговых марок фраз "Слава — країні!", "Справжні зміни", "Голос змін" и "Політична партія "Голос".