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Британия присоединилась к демаршу ПАСЕ из-за возвращения делегации РФ

Председатель делегации Великобритании поддержал протест других стран.

Британия присоединилась к демаршу ПАСЕ из-за возвращения делегации РФ
Фото: zik.ua

Делегация Великобритании поддержала протест стран, которые заявили о демарше в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за возвращения российской делегации. Об этом сообщил глава украинской делегации ПАСЕ Владимир Арьев у себя на фесбуке.

"Пополнение. К совместному заявлению по итогам демарша в ПАСЕ делегатов семи стран, кроме представителей Швеции, присоединился председатель делегации Великобритании. Работаем дальше", - подчеркнул Арьев.

Ранее сообщалось, что делегаты Швеции присоединились к заявлению Украины, Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Эстонии и Грузии, которые устроили демарш после возвращения российской делегации в ПАСЕ.

Напомним, с 2014 года российская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий. Ночью 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая возвращает РФ право голоса на заседаниях. Решение поддержали 118 делегатов, 62 проголосовали против, 10 - воздержались.

Новоизбранный президент Европейского парламента Давид-Мариа Сассоли заявил, что санкции против РФ пока останутся действительными.

2 июля спикер Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы для долгосрочного наблюдения за внеочередными выборами парламента 21 июля.

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