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Российская депутатка заявила, что "невооруженным взглядом" видела из космоса обстрелы Донбасса украинскими военными

"С борта МКС мне довелось видеть, как рвались бомбы и снаряды".

Российская депутатка заявила, что "невооруженным взглядом" видела из космоса обстрелы Донбасса украинскими военными
Фото: OSCE Parliamentary Assembly

Российская космонавтка, депутат Госдумы Елена Серова заявила, что видела с Международной космической станции обстрелы Донбасса украинскими военными.

Такое заявление она сделала во время пленарной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ 8 июля.

"Украинская сторона позволяет себе, размахивая непонятными буклетами, истерично и голословно обвинять Россию, в то время как украинская армия совершает настоящий геноцид в отношении собственного населения. И это не голословные обвинения, это реальные факты. С борта Международной космической станции невооруженным взглядом мне довелось видеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения Вооруженных сил Украины", - сказала Серова.

Она находилась на МКС в период сентября 2014 - марта 2015 года.

В этот период на Донбассе продолжались активные боевые действия в рамках российско-украинской войны.

В январе 2015 году на блокпосту ВСУ возле Волновахе российские военные обстреляли рейсовый автобус, а в Мариуполе под обстрел попал микрорайон "Восточный". Тогда погибли 48 человек.

Той же зимой Россия в результате ожесточенных боев захватила украинский город Дебальцево

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