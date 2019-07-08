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Зеленский предложит распространить люстрацию на народных депутатов и президента

Президент хочет показать, что не противится очищению власти.

Зеленский предложит распространить люстрацию на народных депутатов и президента
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский предложит Верховной Раде распространить люстрацию на народных депутатов и всех топ-чиновников во главе с президентом.

Об этом на заседании согласительного совета в понедельник сказал представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

"Многие говорят, что президент как-то противится люстрации. Мы будем вносить расширение список субъектов, которые подлежат люстрации, включая президента, народных депутатов и всех высших топовых чинов", - сказал он.

Согласно закону об очищении власти, сейчас мероприятия по люстрации осуществляются в отношении руководителей исполнительной власти во главе с премьер-министром, руководителей правоохранительных органов, должностных лиц Вооруженных сил Украины, представителей судебных органов, членов Центризбиркома, руководителей ряда государственных предприятий.

Выборные должности под люстрацию не попадают.

Люстрации подлежат лица, которые на менее года занимали властные должности в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, а также ряд лиц, которые были при власти в период Революции достоинства и не подали в отставку по собственному желанию.

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