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​Верховный Суд отменил пережеребьевку номеров партий

Парламентские выборы состоятся в срок.

​Верховный Суд отменил пережеребьевку номеров партий
Фото: Макс Требухов

Верховный Суд отменил обязательство Центральной избирательной комиссии провести пережеребьевку партий для определения порядка их размещения в избирательных бюллетенях на внеочередных выборах Верховной Рады 21 июля.

Об этом сообщается на сайте партии "Европейская солидарность".

"Верховный Суд Украины принял взвешенное решение. Пережеребьевки номеров в избирательном бюллетене не будет. Итак, выборы состоятся в срок, план отдельных политических сил их сорвать провалился", - говорится в сообщении.

Отмечается, что партия приветствует решение Верховного Суда и надеется, что больше ничего не помешает проведению выборов.

Напомним, в конце июня ЦИК провела жеребьевку номеров партий для размещения их в бюллетене. В первой тройке - "Оппозиционный блок", "Сила и честь" и ВО "Батькивщина".

4 июля 2019 года Шестой апелляционный суд обязал ЦИК провести пережеребьевку номеров. Такой иск подала Аграрная партия из-за внесения в бюллетени партии "Рух новых сил" уже после жеребьевки.

6 июля партия "Слуга народа" подала кассацию в Верховный Суд на это решение.

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