Фото: president.gov.ua

Президент Европейского совета Дональд Туск в воскресенье посетил Луганскую область вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом говорится в фейсбуке пресс-центра Объединенных сил.

Туск и Зеленский побывали в районе разведения сил и средств в Станице Луганской. На контрольном пункте въезда-выезда они пообщались с представителями мониторинговой миссии ОБСЕ и местными жителями.

Пресс-служба президента Украины сообщила, что Туск и Зеленский прошли последний пункт украинских военных и дошли до разрушенного моста, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия.

"Мы хотим восстановить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги - и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро это сделаем" - сказал Зеленский Туску.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Также они посетили контрольный пункт 8-й роты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины, где заслушали доклад о текущей безопасность в районе проведения операции объединенных сил.

"Войска все разведены. Командиры готовы. «Зрады» никакой нет", - сказал им начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Кроме того, Туску рассказали о гуманитарных проектах, которые реализуются при поддержке Евросоюза.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, что Туск приехал в Украину на 21-й саммит Украина - ЕС, который в этом году проводится в Киеве.