Назначен новый глава Луганской области

Луганскую область возглавил 55-летний Виталий Комарницкий. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в воскресенье, 7 июля, во время рабочей поездки в Луганскую область, говорится на сайте главы государства.

По словам президента, миссией руководителя области должен стать поиск возможностей для восстановления региона.

"Для нашей страны важен приоритет - прекращение войны. Параллельно с этим можно находить возможности и желания, чтобы восстановить Донбасс. Мы сейчас пролетали с господином Дональдом Туском [президент Европейского Совета] и видели разрушенные дома, отсутствие дорог. Я думаю, что это не только из-за войны, но и потому, что никто этим не занимается. Я вас приветствую. На вас у нас большая надежда", - сказал Зеленский.

Комарницкий в свою очередь отметил, что видит реальным выполнение поставленных перед ним задач.

"Думаю, что задачи, которые стоят перед Луганщиной, с вашей помощью и помощью международных партнеров реальные для выполнения. Нужно меньше говорить и больше работать", - сказал Комарницкий.

Виталий Комарницкий – ректор перемещенного на подконтрольную украинскому правительству территорию Луганского университета внутренних дел, бывший депутат Луганского облсовета от "Партии регионов".

Напомним, в субботу, 6 июля, Зеленский назначил главой Львовской области Маркияна Мальского, а Закарпатской - Игоря Бондаренко.

Ранее сообщалось, что Туск и Зеленский посетят Луганскую область 7 июля накануне саммита Украина-ЕС в Киеве.