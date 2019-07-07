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Зеленский присвоил почетные имена военно-морскому лицею и бригаде из Крыма

36 ОБрМП присвоено имя контр-адмирала Михаила Белинского, а лицею - вице-адмирала Владимира Безкоровайного.

Зеленский присвоил почетные имена военно-морскому лицею и бригаде из Крыма
Фото: twitter.com/zelenskyyua

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетные имена 36 отдельной бригаде морской пехоты (36 OБрМП) и Военно-морскому лицею, который был передислоцирован в 2014 году из Севастополя в Одессу. Об этом глава государства сообщил во время торжеств ко Дню ВМС в Одессе, передает Радио Свобода.

36 ОБрМП присвоено имя контр-адмирала Михаила Белинского, а лицею - вице-адмирала Владимира Безкоровайного.

Белинский был одним из организаторов и министром украинского морского министерства времен УНР. Безкоровайный - командующий Военно-Морских сил Украины в 1993-1996 года, умер в 2017 году.

Бригаду сформировали в 2015 году на базе нескольких воинских частей, выведенных из оккупированного Крыма. После доукомплектования и боевого слаживания бригада была перемещена в зону проведения военной операции в Донецкой и Луганской областях.

Военно-морской лицей в 2014 году был передислоцирован из Севастополя, где работал с 2009 года. В этом году в лицее состоялся уже 9 выпуск: обучение в среднем специальном учебном заведении закончили более 70 юношей.

Также сегодня во время участия в мероприятиях по случаю дня ВМС Украины Зеленский заявил, что "работает днем и ночью" для освобождения украинских моряков.

Напомним, День ВМС в Украине отмечают в первое воскресенье июля с 2015 года. 

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