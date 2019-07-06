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На Донбассе с начала суток потерь среди украинских военных нет

Боевики совершили семь обстрелов позиций ВСУ.

На Донбассе с начала суток потерь среди украинских военных нет
Фото: Макс Левин

С начала суток российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военных не зафиксировано, информирует пресс-центр штаба Операции объединенных сил в фейсбуке.

Сообщается, что вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских военных с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации подразделения ВСУ дали адекватный ответ, отмечают в штабе. Потери противника уточняются.

Напомним, за прошедшие сутки, 5 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Шесть бойцов ВСУ получили травмы и ранения.

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