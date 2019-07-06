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Жительницу Счастья приговорили к 5 годам тюрьмы за организацию "референдума" на Донбассе в 2014

Обвиняемая полностью признала свою вину и заключила сделку с прокурором.

Жительницу Счастья приговорили к 5 годам тюрьмы за организацию "референдума" на Донбассе в 2014
Фото: Facenews.ua

Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил к пяти годам лишения свободы сосвобождением от отбывания наказания с испытательным сроком жительницу Счастья за участие в организации и проведении в мае 2014 "референдума" на Донбассе. Об этом информирует прокуратура Луганской области.

"Выполняя функции "члена избирательной комиссии", женщина разъясняла функции лицам, принимавшим участие в проведении так называемого "референдума", оформляла списки избирателей и проводила поименный письменный опрос местных жителей путем выдачи им "бюллетеней" для голосования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время досудебного расследования обвиняемая полностью признала свою вину, искренне раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников. Поэтому между обвиняемой и прокурором заключено соглашение о признании виновности.

Женщина признана виновной по факту совершения ею уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

Напомним, ранее суд отправил под домашний арест участника банды "Крымское казачье войско", который помогал оккупировать Крым.

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