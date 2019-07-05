Пятеро военнослужащих получили ранения и травмы на Донбассе в пятницу

С начала суток российско-оккупационные войска 14 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. В результате один военнослужащий был ранен и четверо получили боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"С начала суток враг 14 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования РФ обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили шесть обстрелов позиций украинских военных. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - восемь.

"На обстрел со стороны противника украинские подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сообщили в штабе.

Напомним, ранее командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сырский заявил, что Россия использует Донбасс как полигон для проверки своего современного оружия.