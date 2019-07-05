Гриневич назвала репетиторство в школах "позорным явлением"

Министр образования Лилия Гриневич ситает, что учитель не может проводить со своим учеником платные индивидуальные уроки - из-за конфликта интересов.

Об этом она заявила в интервью изданию "Высокий замок".

Министр рассказала, что иногда учителя специально не работают на уроках как следует, чтобы дети потомходили к ним дополнительно.

"Это позорное явление! Мы подготовили письма Министерства образования и разослали их по школам. Это непедагогично и это - нарушение. То есть учитель, который непосредственно учит ребенка в школе, не может быть репетитором - это конфликт интересов. Но школа имеет право предоставлять легальные платные образовательные услуги. Среди них - индивидуальное обучение с детьми. Это учитывается как урок. С родителями заключается договор о предоставлении платных образовательных услуг", - сказала Гриневич.

Она также отметила, что есть примеры детей, которые имеют очень высокие результаты ВНО, хотя они не имели репетиторов.

"Все зависит от школы, среды и от настойчивости самого ребенка", - подчеркнула министр.

Напомним, Минобразования и науки подготовило реформу оплаты труда педагогов внедрение которой потребует от государства 25 млрд гривен в 2020 году, эта сумма будет постепенно увеличиваться до 2023 года.

Во время избирательной кампании на выборах президента в команде Владимира Зеленского заявляли о повышении зарплат учителей до 4 тыс. долларов. Гриневич говорила, что не может обещать повышения зарплаты для педагогов в 2019 году, так как Украине придется выплачивать долги по заимствованиям