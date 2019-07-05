Сотрудник штаба ВМС получил 8,6 тыс долларов за включение двоих военных в список миротворцев в Конго

Сотрудники военной прокуратуры, Национальной полиции и Службы безопасности Украины 4 июля задержали сотрудника штаба командования Военно-морских сил Украины по подозрению в вымогательстве и получении от двоих военнослужащих взяток за включение их в списки привлеченных к миротворческой операции в Демократической республике Конго.

Фото: vppdr.gp.gov.ua

Об этом сегодня сообщила пресс-служба военной прокуратуры Южного региона.

По данным ведомства, должностное лицо 56-й комендатуры охраны и обслуживания штаба командования ВМС Вооруженных сил Украины получил взятку 8,6 тыс. долларов США, после чего был задержан оперативниками.

Фото: vppdr.gp.gov.ua

Ему готовят уведомление о подозрении в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Также правоохранители намерены просить суд избрать задержанному меру пресечения.

Напомним, ранее сегодня стало известно о задержании контрразведкой сотрудника "Укроборонпрома", который с 2014 года собирал и передавал России данный об украинской оборонной промышленности.