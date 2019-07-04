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​В Одесский порт заходят четыре корабля НАТО

Они примут участие в международных учениях "Си Бриз -2019".

​В Одесский порт заходят четыре корабля НАТО
Корабли примут участие в международных учениях "Си Бриз -2019"
Фото: "Думская"

В четверг утром в Одесский порт должны зайти четыре корабля НАТО. Первым в 10 часов утра у 19-го причала морвокзала был ошвартован флагман постоянной группы SNMG2 канадский фрегат Toronto. За ним зашел британский эсминец D37 Duncan

Об этом сообщает "Думская".

Отмечается, что вскоре должны подойти турецкий фрегат Turgutreis и румынский Regele Ferdinand. Их поставят у 22-го и 23-го причалов.

Вся четверка кораблей относится к постоянной группе НАТО, несущей боевое дежурство в Средиземноморье море. Флагманом группы является фрегат "Торонто".

Фото: "Думская"

Корабли примут участие в международных учениях "Си Бриз -2019" и будут действовать в составе многонациональных сил.

Напомним, учения Sea Breeze-2019 пройдут в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

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