Супрун заступилась за бранную лексику

Слова на "б" или "с" не заменят анестезии, но исследования показали эффективность ругательств в уменьшении боли.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун отреагировала на законопроект Ольги Богомолец "О дематюкации языка".

"Иногда бывает так, что некоторые народные депутаты чувствуют себя совершенно забытыми и никому не нужными. Поэтому, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание, они пишут законопроекты, которые подходят скорее Северной Кореи, чем современному европейскому государству. К примеру, предлагают запретить материться", - написала она в фейсбуке и привела аргументы в защиту ненормативной лексики.

Супрун заявила, что метко и точно примененная брань, которая описывает наше отношение к ситуации и не направлена на то, чтобы обидеть собеседника, полезна для здоровья.

"Если мы реагируем нецензурной лексикой на сложную неприятную ситуацию, а не на человека, то чувствуем облегчение. В этом случае наше возмущение новостями, боль при тренировке, травме, тревожность, удивление или испуг находят мгновенное и достаточно точное выражение, на что мозг реагирует выделением эндорфинов. Эти нейромедиаторы участвуют в обезболивании или удовлетворении. Слова на "б" или "с" не заменят качественной анестезии, но исследования показали эффективность ругательств в уменьшении боли, усиление сердцебиения и повышение болевого порога. Если нам трудно и мы одним словом это выразили, мозг это воспринимает как запуск программы защиты и нападения - "держись!"", - пояснила глава Минздрава.

Среди аргументов "за" маты Супрун указала, что:

Понимать и выражать свои эмоции - полезно для здоровья и общения. Наблюдение за людьми, которые прожили более ста лет, показало, что, помимо других факторов, долгожителей объединяет свободное выражение своих эмоций. А вот длительное угнетение эмоций, вместо их проявления (так называемое репрессивное освоения эмоций) связано с высокой заболеваемостью раком и гипертонией.

Кроме этого, люди, которые должны на работе улыбаться клиентам, после работы чаще напиваются - постоянное сокрытие настоящих эмоций и принуждение к позитиву истощает психику.

Применение мата в общении в ряде случаев указывает на близость людей и хороший эмоциональный контакт между ними. Когда коллеги начинают между собой материться, значит, они стали командой.

Важно, что матом следует именно пользоваться в самый нужный момент, а не разговаривать постоянно. Иначе мозг привыкает и перестает воспринимать брань как нечто экстраординарное, отмечает Ульяна Супрун. Она считает, что искоренять следует пассивную и активную агрессию, дискриминацию, штампы, но не ненормативную лексику как таковую.

"А самая лучшая забота об украинском языке - это общаться и творить на нем, независимо от сферы деятельности, разрабатывать профессиональную лексику, переводить ресурсы и литературу, читать украинских авторов, а не законодательно регулировать то, что мы говорим", - резюмировала глава Минздрава.

Напомним, на встрече с диаспорой в Торонто президент Владимир Зеленский пообещал защищать украинский язык.