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Апелляционный суд отменил освобождение под залог полицейского, совершившего ДТП с тремя погибшими

Евгений Калинин проведет в СИЗО 60 суток.

Запорожский апелляционный суд арестовал на 60 суток без права залога полицейского Евгения Калинина, который за рулем BMW выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП с тремя погибшими на трассе Скадовск-Каховка в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области и отменил меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 192 тыс. грн. Залог, внесенный по решению суда первой инстанции, будет возвращен залогодателю.

Постановление апелляционного суда обжалованию не подлежит.

Напомним, 18 июня возле поселка Николаевка Херсонской области столкнулись автомобили ВАЗ 21099 и BMW. За рулем последнего находился старший оперуполномоченный ГУ Нацполиции в Автономной республике Крым и Севастополе.

В результате столкновения пассажиры автомобиля ВАЗ 21099 - мужчина и женщина погибли на месте, 9-летняя девочка получила многочисленные травмы и скончалась в больнице.

Водителя BMW задержали, ему сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, но позже суд освободил его под залог.

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