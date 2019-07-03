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Под Одессой рейсовый автобус столкнулся с бетономешалкой

Движение на участке аварии ограничено, но пострадавших нет.

В ночь на 3 июля в районе моста через Хаджибейский лиман на трассе "Одесса-Киев" произошло ДТП с участием автобуса и грузовика-бетономешалки. Об этом сообщает "Думская".

Фото: Думская

По словам очевидцев, пострадавших в результате аварии нет, но ночью участники ДТП перекрыли движение по трассе. Автобус до сих пор находится на месте происшествия, движение затруднено. Обстоятельства столкновения выясняются.

Фото: Думская

Авария произошла около 23 часов. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не учел дорожных обстоятельств, не придерживался безопасного бокового расстояния и совершил столкновение с рейсовым автобусом Neoplan. В итоге автобус зажало между металлическим отбойником и грузовиком. Пассажиров пришлось эвакуировать, разбив лобовое стекло автобуса.

Напомним, вчера в Николаевской области при столкновении двух автобусов пострадали 15 человек, один пассажир погиб.

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