В ночь на 3 июля в районе моста через Хаджибейский лиман на трассе "Одесса-Киев" произошло ДТП с участием автобуса и грузовика-бетономешалки. Об этом сообщает "Думская".
По словам очевидцев, пострадавших в результате аварии нет, но ночью участники ДТП перекрыли движение по трассе. Автобус до сих пор находится на месте происшествия, движение затруднено. Обстоятельства столкновения выясняются.
Авария произошла около 23 часов. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не учел дорожных обстоятельств, не придерживался безопасного бокового расстояния и совершил столкновение с рейсовым автобусом Neoplan. В итоге автобус зажало между металлическим отбойником и грузовиком. Пассажиров пришлось эвакуировать, разбив лобовое стекло автобуса.
Напомним, вчера в Николаевской области при столкновении двух автобусов пострадали 15 человек, один пассажир погиб.