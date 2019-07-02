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Подделку деклараций с врачами в Ирпене расследует местная прокуратура

Проверка выявила более 10 тыс. деклараций, поданных с нарушениями.

Подделку деклараций с врачами в Ирпене расследует местная прокуратура
Фото: Макс Требухов

Прокуратура Киевской области расследует обстоятельства возможного служебного подлога при заключении деклараций с семейными врачами в Ирпенском ЦПМСМП. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Ведомости о правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Проверка, проведенная Нацслужбой здоровья, показала, что в указанном учреждении с нарушениями поданы более 10 тыс. деклараций.

Расследование начато по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины (внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов).

Напомним, в марте этого года в НСЗУ обратился представитель ребенка, обнаруживший, что декларация подписана не в том учреждении, где ребенок лечился, а в Ирпенском городском центре медпомощи. При этом учреждение здравоохранения, в котором на самом деле обеспечивались медицинские услуги ребенку, не получило деньги за предоставленные услуги.

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