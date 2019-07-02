Харьковская прокуратура объявила подозрение двум ювенальным инспекторам из-за смерти 3-летней девочки

Инспекторы не проверили сообщения об издевательствах над ребенком.

Прокуратура Харьковской области объявила подозрении в служебной халатности двум инспекторам по ювенальной превенции одного из территориальных отделов полиции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, служебная халатность двоих инспекторов по ювенальной превенции привела к смерти трехлетнего ребенка. Следствие установило, что в районный отдел полиции не один раз обращалась бабушка погибшей девочки с заявлениями о том, что родители жестоко относятся к ее внучке и избивают ее.

Рассмотрение одного из обращений прекратила 25-летняя инспектор после формального объяснения от матери ребенка. Доводов бабушки она не проверила.

Чтобы над внучкой перестали издеваться, бабушка забрала ее от родителей и привезла в больницу. Медики зафиксировали у ребенка многочисленные ушибы и синяки. По факту нанесения легких телесных повреждений девочке в полиции начали уголовное производство. Следователь дважды поручала ювенальному инспектору проверить условия проживания ребенка, допросить родителей. Однако поручений следователя инспектор не выполнил.

На обращения бабушки не реагировал еще один подозреваемый - 21-летний ювенальный инспектор. Он поговорил по телефону с отчимом девочки и провел несколько рейдов с социальными службами. Однако ни разу в доме, где жил ребенок, дверь проверяющим не открыли.

В прокуратуре отмечают, что небрежное отношение правоохранителей к служебным обязанностям привело к тому, что в сентябре 2018 года девочка в очередной раз пострадала от побоев и погибла.

Подозреваемые сотрудники полиции отстранены от должностей и находятся под домашним арестом.

Мать ребенка пыталась выдать смерть дочери за несчастный случай, но экспертиза показала, что девочка умерла от закрытой черепно-мозговой травмы.

Родители погибшей сейчас находятся под стражей, им грозит пожизненное лишение свободы за причинением смерти малолетнему ребенку.